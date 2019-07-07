YPG'nin savaş suçuna artık BM de ortak

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) internet sitesinde yer alan habere göre, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, 3 gün önce ülkenin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesi yakınlarındaki kampta dedesiyle yaşayan 14 yaşındaki Afrinli Cemal Cabo’yu kaçırdı. Cabo’nun ailesi, BM ile “çocukları savaştırmayı bırakma” eylem planını imzalayarak işlediği suçları kabul eden terör örgütü YPG/PKK’nın, çocuklarını zorla silah altına almak için kaçırdığını belirtti. Aile, bir ay önce de aynı şekilde kaçırılan ve aracılar vasıtası geri getirilen Cabo’nun serbest bırakılarak geri dönmesini bekliyor.

GİZLİ ATILAN İMZA

YPG/PKK’nın, BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile BM Cenevre ofisinde “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için” hazırlanan eylem planına imza attığı 3 gün önce ortaya çıkmıştı. Türkiye BM’nin attığı bu adımı ‘vahim bir gelişme’ olarak nitelendirerek kınadı. Uzun süredir 11-16 yaş arası çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK skandal anlaşmayla, bu durumu ilk kez kabul etmişti.

Lahey ve Cenevre'ye göre savaş suçu

1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri ve ek 1977 tarihli Uluslararası Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol, çocukların savaş gücü olarak kullanılmasını yasaklıyor Öte yandan Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2012'de Kongolu askeri lider Thomas Lubanga’yı çocuk askerler kullanmaktan suçlu bulmuştu.