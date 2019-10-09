YPG, Esad ile ortaklık peşinde

SDG Basın Sözcüsü Mustafa Bali de, ‘Suriye topraklarının savunulması da milli bir görevdir. Türk işgaline karşı çıkmak için bütün tekliflere olumlu yaklaşacağız’ açıklamasında bulundu. Buna karşılık Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad ise, Suriyeli Kürtlere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulundu.

DEAŞ’I SALMA TEHDİDİ

SDG, Twitter adresinden verdiği mesajlarda Türkiye’nin müdahalesi altında tutuklu olarak hakim oldukları bölgelerde tuttuğu binlerce DEAŞ’lıyı kontrol altında tutamayacakları tehdidini savurdu. Örgüt ayrıca rejim güçlerinin Münbiç’e girmeye hazırlandığını iddia edip bunu da Türkiye’nin müdahale hazırlığına bağladı.

KOMİTE ÜYESİNİ ALIKOYDULAR

Esad rejiminin, Suriye’de yeni anayasanın yazılması için kurulan Anayasa Komitesi üyesi avukat Muhammed Ali Sayığ’ı Lübnan-Suriye sınırından ülkeye giriş yapacağı sırada alıkoydu. Sivil toplum kuruluşu Suriye Demokratik Değişim ve Ulusal Koordinasyon Kurulundan yapılan açıklamada, rejim güçlerinin, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi ve aynı zamanda Anayasa Komitesi üyesi avukat Muhammed Ali Sayığ’ı yerel saatle 08.00’de Suriye-Lübnan sınırındaki El Cideyde kapısında alıkoyduğu ifade edildi.