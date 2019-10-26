'YPG artık süper sorun'

ABD istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Military Times sitesi, ABD istihbaratının, Suriye’de bugüne kadar Pentagon’un Ortadoğu ordusu CENTCOM, Özel Kuvvetler ve CIA ile çalışan terör örgütü YPG/SDG’nin Şam rejimi ve Rusya ile anlaşmasının, “Sırları paylaşma tehlikesi” oluşturduğunu yazdı. Haberde, YPG/SDG’nin Moskova destekli Suriye hükümeti ile anlaşmasına işaret edilerek; ABD’nin 7 yıl boyunca örgütü eğittiği, silah ve finansman sağlayarak paramiliter bir ordu haline getirdiği; militanların da bu süreçte ABD hakkında önemli bilgiler edindiğine işaret edildi. Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu sonrasında YPG/SDG’nin Rusya destekli Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile anlaşma yaptığına dikkat çekilen haberde, “ABD hakkında edindikleri bütün bilgileri Şam ve Rusya ile paylaşmaları” tehlikesi vurgulandı.

BÜYÜK RİSK TEŞKİL EDİYOR

Haberde, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), “SDG’nin ABD Özel Harekat Kuvvetleri’nin taktikleri, teknikleri, prosedürleri, teçhizatı, istihbarat toplanması ve hatta sahadaki ‘yetkililerin’ isimlerinden oluşan uzun bir ‘sır’ listesini teslim edebileceğinden” endişeli olduğu belirtildi. Emekli Binbaşı Fred Galvin de, bu tür grupların edindiği bilgileri, savaş taktik, teknik ve prosedürleri korumasının ‘kritik önemde’ olduğunu belirterek, “Bu bilgilerin paylaşılması büyük bir risk” ifadesini kullandı. Bir başka kaynağı da, bu senaryoyu ‘süper sorun’ olarak niteledi.

UZUN BİR İSİM LİSTESİ

YPG’lilerin edinmiş olmasından endişe edilen bilgiler arasında; her birimden ABD’li yetkililerin isim, unvan ve görevleri, silah ve mühimmat nakliyelerine dair miktar, konum ve yol güzergahları; YPG’ye gelen paranın miktarı ve para ödenen veya harcama yetkisi verilen kişilerin listesi, aldıkları maaşlar/kullandıkları bütçeler; DEAŞ’e yönelik operasyonlarda kullanılan silah ve mühimmatlar ile savaş suçu anlamına gelebilecek olaylar; YPG’nin sahaya yayılması ve SDG’ye dönüşümünde işbirliği yapılan aşiret, grup ve kişilerin bilgileri; uluslararası alanda işbirliği yapılan güvenlik, istihbarat, akademi ve medyadan isimler de bulunuyor.

PESKOV: TÜRKLERLE TEKE TEK KALIRLAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov YPG’lilerin Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmemeleri halinde, Türk güçleri ile teke tek kalacaklarını açıkladı. Peskov konuşmasında ne Rus ne de Suriyeli kuvvetlerinin onları ayırma konusunda adım atmayacağını bildirdi. Peskov, Rusya ile Türkiye’nin 22 Ekim’de Soçi’de vardıkları mutabakat kapsamında, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafındaki ‘Kürt güçlerin konuşlu oldukları yerlerden çekilip ülkenin derinliklerine doğru ilerlemesi hususunda itinalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu’ belirtti.

YENİ PETROL PLANI YAPILDI

Beyaz Saray’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley’den brifing alan Senatör Lindsey Graham, Pentagon’un Suriye petrolünün DEAŞ’ın ya da İran’ın eline geçmesini önleyecek bir plan hazırladığını söyledi. Graham, “Genelkurmay, DEAŞ’ın geri gelmesini, petrolün DEAŞ’ın ya da İran’ın eline geçmesini önleme imkanını bize verebileceğini düşündüğüm bir plan toparlıyor” ifadelerini kullandı. Senatör Graham planla ilgili ayrıntı vermedi.

30 TANK VE ASKERİ BİRLİK GÖNDERİLİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapacaklarını açıkladı. ABD medyası da Pentagon’un Deyrizor’daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı askeri personel sevk edeceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Deyrizor bölgesine bazı mekanize güçlerin ekleneceğini, bunların Fırat’ın doğusuna konuşlandırılacağını belirtti.