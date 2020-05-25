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  3. YouTube videoları izlenme rekorları kırıyor: 90 yaşındaki 'Oyuncu Büyükanne' gençlere taş çıkartıyor
25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:44 | Son Güncelleme:

YouTube videoları izlenme rekorları kırıyor: 90 yaşındaki 'Oyuncu Büyükanne' gençlere taş çıkartıyor

YouTube videoları izlenme rekorları kırıyor: 90 yaşındaki 'Oyuncu Büyükanne' gençlere taş çıkartıyor

90 yaşındaki Hamako Mori, dünyanın en yaşlı video oyun yayıncısı olarak kayıtlara geçti. 39 yıldır video oyunları oynadığı öğrenilen Japon kadın, “Gamer Grandma” (Oyuncu Büyükanne) olarak anılıyor.

Japonya’da yaşayan 90 yaşındaki Hamako Mori isimli kadın, Guinness tarafından “dünyanın en yaşlı video oyun yayıncısı” olarak ilan edildi.

Aksam.com.tr’nin CNN International’dan aktardığı habere göre, “Gamer Grandma” (Oyuncu Büyükanne) olarak bilinen Hamako Mori’nin 2015 yılında yayına başladığı YouTube’da 250 binden takipçisi olduğu öğrenildi.

39 yıldır oyunlarla iç içe olan Hamako Mori, YouTube kanalında hem yeni cihaz tanıtımları yapıyor hem de oyunlardaki yeteneklerini sergiliyor.

Favori oyunu: Grand Theft Auto

Favori oyununun Grand Theft Auto olduğunu söyleyen Mori, “Bunca yıl yaşadıktan sonra düşündüm ki, oyunla iç içe geçen bir hayat yaşamış olmak kesinlikle doğru bir tercihti.” diye konuştu.

Onlarca yıldır oyun konsolları biriktirdiğini de kaydeden Mori, ilk oyun konsolunun 30 Temmuz 1981’de Japonya’da piyasaya sürülen Casette Vision olduğunu belirtti.

Gece 2’ye kadar oyun başından kalkmıyor

Oyun konsollarıyla ilk tanıştığında “Bunlarla sadece çocukların oynaması hiç adil değil.” dediğini hatırlatan Hamako Mori, hâlen saat gece 2’lere kadar oyun başından kalkmadığını kaydetti.


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YouTube videoları izlenme rekorları kırıyor: 90 yaşındaki 'Oyuncu Büyükanne' gençlere taş çıkartıyor
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