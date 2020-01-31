Yolumuzu Kobe ve Gigi aydınlatacak

Vanessa Bryant, paylaştığı aile fotoğrafının altına şu cümleleri yazdı: “Şu anda yaşadığımız acıyı tarif edecek yeterli kelime yok. Onlarsız bir hayatı düşünmek imkânsız. Kızlarım ve ben bu korkunç zamanda destek veren ve sevgi gösteren milyonlarca insana teşekkür etmek istiyoruz. Tüm dualarınıza ihtiyacımız var.

‘KEŞKE ONLARA SARILABİLSEM’

Kobe’nin de Gigi’nin de deliler gibi sevildiklerini bildiklerini düşünerek avunuyorum. Her gün uyanıp, Kobe ve Gigi yolumuzu aydınlattığı için kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Keşke onlara sarılabilsem, öpebilsem.”

VANESSA’DAN AĞLATAN PAYLAŞIM

Kobe ve 13 yaşındaki kizi Gigi, geçtiğimiz pazar gecesi helikopter kazasında ölmüştü.