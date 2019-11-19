Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,722
  • 6,3329
  • 270.343
  • 106957
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yolsuzluk uzmanı profesör 'kara para aklama' suçundan gözaltında

Yolsuzluk uzmanı profesör 'kara para aklama' suçundan gözaltında

Yolsuzluk uzmanı profesör 'kara para aklama' suçundan gözaltında

ABD'de yolsuzluk üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir profesör, kara para akladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Geçmişte, FBI, Birleşmiş Milletler ve bazı Latin Amerika hükümetlerine kara para ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda danışmanlık yapan Miami Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Bruce Bagley'nin Venezuela kaynaklı 2,5 milyon doların aklanmasına yardımcı olduğu ve yüzde 10 komisyon aldığı öne sürülüyor.

Kara para konusunda üniversitede kitabı okutulan Bagley'in suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, savcılık Bagley'in 2016'da Florida'da şirketi adına bir hesap açtığını söylüyor. Bir yıl süreyle hiçbir hareketin olmadığı hesaba daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'den yüklü miktarda para yatırılmaya başlandığı belirtiliyor.

BAE VE İSVİÇRE'DEN PARA TRANSFERİ
Savcılığa göre paranın gönderildiği hesaplardan biri bir gıda, diğeri de bir varlık yönetimi şirketine ait. Manhattan'da mahkemeye sunulan bir belgede, bu iki hesabın da Venezuela'da yolsuzluğa karışmakla suçlanan bir Kolombiya vatandaşına ait olduğu öne sürülüyor.


Hande Erçel'den takdirlik hareket!
6 kilo için 30 bin TL harcadı!
Mustafa Sandal'dan şoke eden yorum: Kendini role fazla kaptırmış
Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı
Hazal Kaya anne oldu

Bakan Soylu Net Konuştu: ´Ezer Geçeriz´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'de başka yok! Kadın eli değdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları