Yolcu uçağındaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti: MH17 davasında yeni gelişme

Temmuz 2014’te Ukrayna’nın Donetsk Havzası’na (Donbass) düşen Malezya Havayollarının MH17 sefer sayılı yolcu uçağına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Aksam.com.tr’nin TASS’tan aktardığı habere göre, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da görülmeye devam edilen davada Hollandalı Savcı Ward Ferdinandusse, “yolcu uçağının askeri bir uçak tarafından düşürülmüş olma ihtimali bulunmadığını” söyledi.

"MH17 KAZASININ HAVADAN HAVAYA BİR SALDIRIYLA GERÇEKLEŞMİŞ OLAMAYACAĞI SONUCUNA VARILDI"



MH17 sefer sayılı uçağın bir savaş uçağı tarafından düşürülüp düşürülmediği konusunun çok çeşitli açılardan incelendiğini kaydeden Ferdinandusse, şunları kaydetti:

"İncelenen her kaynak, böylesi bir senaryonun imkansız olduğunu gösterdi. En önemli ve objektif bilgi, radar verilerinin yanı sıra uçuş kayıtları ile Rus ve Ukraynalı harekat memurlarının telsiz kayıtları birçok resmi ve bağımsız uzman tarafından incelendi. Savcılık Ofisi, MH17 kazasının havadan havaya bir saldırı sonucunda gerçekleşmiş olamayacağı sonucuna ulaştı."

Savcılık Ofisi’nin soruşturmanın detaylı raporunu sunmasının ardından davanın ek soruşturma gerektirip gerektirmeyeceğine karar verilecek.

NE OLMUŞTU?

Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, 17 Temmuz 2014’te Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a doğru havalanmıştı. İçerisinde 10 farklı ülkeden 283’ü yolcu ve 15’i mürettebat toplam 298 kişinin bulunduğu uçak Ukrayna’nın Donetsk Havzası’nda düşmüştü.

Avustralya, Belçika, Malezya, Hollanda ve Ukrayna’dan gelen ekipler ortak bir soruşturma ekibi oluşturmuştu. Söz konusu ekibin araştırmaları sonucunda Rusya vatanşları Igor Strelkov olarak da bilinen Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov ve Ukrayna vatandaşı Leonid Harçenko isimli dört kişinin Rusya’dan Ukrayna’ya Buk hava savunma sistemi götürdüğü tespit edilmişti.

Hollanda hükûmeti saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutarken, Rus yetkililer ise araştırma ekibinin bulgularının ve argümanlarının “temelsiz” olduğunu belirterek suçlamaları defaatle reddetmişti.