Yol boyu maske zorunlu... 18 saatlik en uzun tarifeli uçuş başlıyor

15 bin 348 kilometrelik mesafe 18 saat 5 dakikada aşılacak. Rota Singapur’un tam kuzeyini izliyor, Kamboçya ve Çin’in Çengdu şehri üzerinden Kuzey Kutbu’na doğru yöneliyor. Tek yönlü bir ekonomi sınıfı bileti 1753 dolar (yaklaşık 13 bin 788 TL) tutuyor. Ticari sınıfta bilet ücreti 5 bin 600 dolar (yaklaşık 44 bin 45 TL). Havayolu, tüm yolculara uçuş boyunca yeme-içme haricinde her an maske takma şartını koştu.

Tarih değiştirme çizgisi nedeniyle, New York’tan kalkan yolcular seyahat sırasında bir gün kaybedecek.