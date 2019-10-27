Yoga eğitmeninin korkunç sonu

Talihsiz genç kızın cesedi ise günler sonra bulundu. Otopside, “Çoklu yaralanmalardan” öldüğü sonucuna varıldı. Shaw’ın açlıktan dolayı fiziksel olarak güçsüzlük çekip düşmüş olabileceği belirtildi. Mahkemede okunan aile açıklamasında, Shaw için “Dünyanın her yerinde arkadaş edinebilen, cana yakın, kibar ve maceracı biriydi” denildi.