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  3. Yine skandal yine Almanya! Camiye ağır hakaretler içeren mektup gönderdiler

Yine skandal yine Almanya! Camiye ağır hakaretler içeren mektup gönderdiler

Yine skandal yine Almanya! Camiye ağır hakaretler içeren mektup gönderdiler

Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye, domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadeler yer alan mektup gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'ne mektupta, İslam dininin yanı sıra Türk ve Araplara yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler yer aldı.

Münih'ten posta yoluyla gönderilen mektuptaki gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor.

Posta kutusundan cami derneği yöneticilerince alınan mektubun, yarın polise intikal ettirileceği belirtildi.


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