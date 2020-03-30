Yıldız sporcular bağışları patlattı

Koronavirüsle mücadele kapsamında bağış toplamak için İspanya’da internetten düzenlenen bir müzik festivaline ülkenin ünlü sporcuları da katıldı. Real Madrid’li Sergio Ramos, Barcelonalı Gerard Pique ve tenis yıldızı Rafael Nadal sürpriz bir şekilde bağış kampanyasına çağrı yaparak bir gecede 625 bin euronun toplanmasını sağladı. Toplanan paralar koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman (Maske, solunum cihazları, vs..) alınması için kullanılacak. Yıldız sporcuların yanı sıra festivale katılarak hem bağış yapan hem de bağışları yükselten isimler arasında şarkıcı Aitana, Alejandro Sanz, oyuncu Danna Paola, Çinli piyanist Lang Lang da vardı.

Pique ve Nadal, “Böyle bir organizayonun içinde yer aldığımız için gurur duyuyoruz” dedi. 4 saat sren çevrimiçi festival tam 180 ülkeye hem Youtube hem de lig takımlarının iweb siteleri üzerinden canlı yayınlandı.