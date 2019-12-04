Yılda 185 bin dolar maaşla işe başlayacaktı... Yalanı ortaya çıkınca başı yandı

Güney Avustralya hükümetinde Başbakanlık ve Kabine Bölümü’nde ayda 33 bin dolar maaşla işe giren Veronica Hilda Theriault, işi alabilmek için özgeçmişinde yalan söylediği, parlak referanslarının da sahte olduğu ortaya çıkkınca 1 yıllık şartlı tahliye ile birlikte 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu işte 1 aydan az çalışan Theriault, kovulmadan önce 33 bin dolar kazanç elde etmiş oldu.

Mahkeme, kadının eğitimi ve önceki iş deneyimleri ile ilgili bölüme yanlış bilgiler içeren sahte bir özgeçmiş ile işe başvurduğunu, mülakatı garantiledikten sonra referans bölümüne eski iş vereni olarak kendini yazdığını ve buna göre davrandığını açıkladı.

LİNKEDIN HESABINDA KATE UPTON FOTOĞRAFI KULLANMIŞ

Kadının yalanları bununla da bitmedi. Mahkeme bilgilerine göre Veronica isimli kadın Linkedln profil fotoğrafı olarak supermodel Kate Upton’ın fotoğrafını kullanmıştı.

Theriault'un yeterli özelliklere sahip olmadığı halde erkek kardeşini işe almaya çalıştığı, 20 yıl deneyimi olduğunu iddia ettiği de ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre kadının suçları bununla da sınırlı değil. 2014 ve 2012 yıllarında iki farklı şirkette çalışabilmek için yine özgeçmişiyle ilgili yanlış bilgiler vermişti. Üstelik 2014 yılındaki yalanının amacı ödül kazanmaktı.

Theriault’ın suç işlemeye motive eden şeyse finansal yarar sağlamak. Kadının ayrıca bipolar bozukluğu olduğu da mahkemece kabul edildi. Ancak akıl sağlığı suç işlemediğine işaret etmiyordu.

Yargıç Micheal Boylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Theriault’ın akıl sağlığı göz önünde bulundurulur ama suçlamalar oldukça ciddi ve yaptığı sahtekarlıkta planlama unsuru söz konusu. Bu planlama sayesinde yüksek maaşlı ve özel eşyalara erişim imkanı olan bir işe girdi”.