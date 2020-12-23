Yılbaşında Brexit başlıyor... İngilizler AB'ye peynir sokamayacak

Avrupa Birliği’nden resmen ayrılma kararı alan İngiltere için 1 Ocak 2021’den itibaren sert kurallar geçerli olacak. Haftalardır süren müzakerelere rağmen AB ile ‘serbest ticaret anlaşması’ imzalayamayan İngiltere’de vatandaşlar, ‘yasaklı kişisel ithalat ürünleri’ni karşılıklı olarak taşıyamayacak. İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, “Bagajınızda, aracınızda veya üzerinizde yasaklanmış eşyalar taşıyorsanız, bunları sınırda veya öncesinde tüketin. 1 Ocak’tan itibaren et veya süt ürünleri (örneğin jambon ve peynirli sandviç) içeren ürünleri AB ülkelerine sokamayacaksınız” şeklinde uyarı yayınladı.

VERGİSİ ÖDENECEK



Bakanlıktan sandviç örneği verildi. Eğer sandviçin içerisinde AB’de de bulunan bir yiyecek varsa herhangi bir ücret ödenmeyeceğini belirten hükümet, eğer sandviçin içerisinde AB ülkelerinde olmayan bir ürün bulunursa ürüne ithalat vergisi ödenecek.

ÇEKİŞMELİ MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR



İngiltere’nin AB ile yürüttüğü ticaret müzakerelerinde “adil rekabet“, ticari anlaşmazlıkların çözümü” ve “balıkçılık” gibi konular yer alıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.