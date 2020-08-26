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  3. Yetkilerini kız kardeşine devrettiği iddia edilmişti... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeniden ortaya çıktı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:06 | Son Güncelleme:

Yetkilerini kız kardeşine devrettiği iddia edilmişti... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeniden ortaya çıktı

Yetkilerini kız kardeşine devrettiği iddia edilmişti... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeniden ortaya çıktı
IHA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz haftalarda sağlığına ve bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong’a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından parti kongresinde ortaya çıktı. Parti kongresinde delegelere seslenen Kim Jong-un, Kuzey Koreli yetkilileri korona virüs pandemisi ve Kore Yarımadası’nı vurması beklenen Bavi Tayfunu’na karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Ocak ayından bu yana sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore’de korona virüs salgınının kontrol altına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, çeşitli kaynaklar ülkede bulunan elçiliklerin ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu’nun korona virüs nedeniyle ülkeden ayrıldığını yazdı.

Henüz korona virüs vakası bildirilmeyen Kuzey Kore’de, şüpheli 1 korona virüs vakasının olduğu kaydedilmişti. Güney Kore sınırında karantina altına alınan korona virüs hastası resmi olarak doğrulanmadı.

Birleşmiş Milletler’e göre, Kuzey Kore’de 10 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.

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