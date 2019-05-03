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  3. 'Yeti keşfine' Nepal'den yanıt: İzler ayılara ait

'Yeti keşfine' Nepal'den yanıt: İzler ayılara ait

'Yeti keşfine' Nepal'den yanıt: İzler ayılara ait

Efsanevi yaratık Yeti’nin ayak izlerini bulduğunu duyuran Hindistan ordusuna Nepalli yetkililerden yanıt geldi: “İzler, bölgede sıkça görülen vahşi ayılara ait”.

Nepal, Hindistan ordusunun geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘Yeti keşfini’ ciddiye almadı. Ordunun Himalayalar keşif ekibine eşlik eden Nepalli irtibat subayları ve yerel yardımcılar, bu tarz ayak izlerinin bölgede oldukça sık görüldüğünü ve vahşi ayılara ait olduğunu açıkladı.

Nepal ordusu tuğgenerali Bigyan Dev Pandey, Hindustan Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Hindistan ordusundan bir ekip ayak izlerini fark etti, bizim irtibat ekibimiz de onlarla birlikteydi. İşin aslını ortaya çıkarmaya çalıştık. Yerel halk ve tırmanmaya yarımcı olanlar (şerpalar), izlerin bu bölgede sıkça görülen vahşi ayılara ait olduğu söyledi” dedi.

HİNDİSTAN ORDUSU, 'KANITIMIZ VAR' DEMİŞTİ

Hindistan ordusu, 29 Nisan’da resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda  Himalayalar’daki Makalu üssü yakınlarında Yeti’nin ayak izlerini bulduğunu açıklamış, bir de fotoğraf yayımlamıştı.

Duyuru alay ve şüpheyle karşılanınca ordu, ellerinde kanıt olduğunu ve bu kanıtın konunun uzmanlarına teslim edildiğini söylemişti.

Bilim insanları, Yeti’nin var olduğuna dair bir iz olmadığını belirtse de özellikle Himalayalar bölgesinde yaşayan halkın önemli bir kısmı var olduğunu düşünüyor.  

(Sputnik)

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