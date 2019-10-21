Yeşil renkte doğan köpek görenleri hayrete düşürdü

Amerika Coloroda'da yaşayan Caddy Williams isimli kadına ait Great Dane isimli danua cinsi köpek bir batında 9 yavru doğurdu.

İlk 8 yavrunun hayata gelmesinin ardından son yavruyu bekleyen Williams, ilk bakışta köpek yavrusunun kirli olduğunu düşündü, ardından kendisini temizledi ve tekrar kontrol etti. Minik yavru o ana kadar imkansız olarak görülen bir şekilde yeşil renkte doğmuştu.

Yavruların geri kalanları siyah-beyaz-gri karışımı renklerdeydi. Ancak son yavru şaşırtıcı şekilde yeşil renkte doğdu. Köpeğin sahibi Caddy Williams, "İnanılmaz şaşırtıcı bir andı. İlk baktığımda ne olduğunu anlayamadım ve tekrar tekrar bakmak zorunda kaldım" dedi.

KÖPEK NEDEN YEŞİL RENKTE DOĞDU?

Köpek yavrularının yeşil renkte doğması safrada bulunan yeşil bir pigment olan biliverdin ile alakalı. Rahimde biliverdin ile temas eden yavruların tüyleri yeşil renge dönüyor. Ancak ilerleyen yıllarda yavaş yavaş kayboluyor. Biliverdin, vücudumuzda oluşan morlukların 2 ya da 3'üncü günden sonra yeşile dönmesine sebep olan pigmenttir.

Biliverdin, hiçbir şekilde yavruya zarar vermiyor. Annesi ve kardeşleri arasında da soruna sebep olmuyor. Sahibi Williams bir kaç hafta sonra sevimli yavrusunun normal rengine döndüğünü görebilecek.