Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8798
  • 7,5118
  • 383.866
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yeşil Bölge'ye Katyuşa saldırısı

Yeşil Bölge'ye Katyuşa saldırısı

Yeşil Bölge'ye Katyuşa saldırısı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi.

 Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak’ta hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge’de bulunan boş bir eve Katyuşa füzesi isabet etti.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırıda, füzenin isabet ettiği evin duvarında hafif hasar meydana geldiği aktarıldı.

Füzelerin Bağdat’ın doğusundaki Filistin Caddesi bölgesinden atıldığı kaydedildi. Söz konusu bölgede İran’a yakın bazı Şii milis güçlerin bulunduğu biliniyor.

Saldırı sonrası Yeşil Bölge’den kısa süreliğine siren sesleri yükseldi.

PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Acun Ilıcalı Survivor'un yeni dönemini anlattı: Bayramda sıra dışı şeyler olacak!

İftara serinleten smoothie tarifi