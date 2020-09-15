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  • Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı! ABD Büyükelçiliği'nden siren sesi yükseldi
15 Eylül 2020 Salı 08:55 | Son Güncelleme:

Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı! ABD Büyükelçiliği'nden siren sesi yükseldi

Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı! ABD Büyükelçiliği'nden siren sesi yükseldi
AA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sesi Bağdat'ın bir çok noktasında duyuldu. ABD Büyükelçiliği'nden siren sesleri yükseldi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.

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