‘Yeni sınırı Türkiye çizdi'

Amerikan Defense One ve Defense News haber sitelerinde “Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ardından Kafkasya’da sınırlar Rusya ve Türkiye’nin ortaklığıyla yeniden çizildi” denildi. Fransız L’Opinion ve İspanyol gazetesi El Pais ise sahada belirleyici güç olan Türk İHA’larının başarısını yazdı.