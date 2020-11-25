25 Kasım 2020 Çarşamba 01:47 | Son Güncelleme:
‘Yeni sınırı Türkiye çizdi'
Amerikan haber sitelerinde “Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ardından Kafkasya'da sınırlar Rusya ve Türkiye'nin ortaklığıyla yeniden çizildi” denildi. Fransız ve İspanyol gazeteleri ise sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısını yazdı.
Amerikan Defense One ve Defense News haber sitelerinde “Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ardından Kafkasya’da sınırlar Rusya ve Türkiye’nin ortaklığıyla yeniden çizildi” denildi. Fransız L’Opinion ve İspanyol gazetesi El Pais ise sahada belirleyici güç olan Türk İHA’larının başarısını yazdı.