Yeni Zelanda'dan teröre karşı zaafiyet itirafı

Yeni Zelanda Kraliyet Komisyonunun Cristchurch saldırısı hakkında hazırladığı 800 sayfalık raporunda, “İstihbarat servislerinin aşırı sağ kesimden gelebilecek tehdide yeterince odaklanmadığı, söz konusu saldırıyı “şans eseri” engelleyebileceği kaydedildi.

BİLİNÇSİZ ÖNYARGI VAR

“Devlet kurumlarında Müslümanlara karşı kurumsal ve bilinçsiz ön yargının var olduğu” ifade edilen raporda bulunan 44 tavsiye arasında hükümetin yeni bir ulusal istihbarat teşkilatı kurması gerekliliği de yer aldı. Başbakan Jacinda Ardern ise tavsiyelere uyulacağını belirtti ve özür diledi.