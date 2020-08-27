27 Ağustos 2020 Perşembe 02:16 | Son Güncelleme:
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından yaralı kurtulan Mustafa Boztaş'tan terörist Brenton Tarrant'a: Korkak, önemsiz zavallı bir katilsin
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü saldırılardan yaralı kurtulan Türk Mustafa Boztaş mahkemeye katıldı.
Terörist Brenton Tarrant ile yüzleşen Boztaş, “Sen sadece yalnız, korkak ve sonsuza kadar acı çekecek önemsiz bir katilsin” ifadelerini kullandı. Teröristin normal insanlardan farklı olarak geçmişi unutamayacağını söyleyen Boztaş, “Hatırlanacaksın, sadece ama korkak bir katil olarak” diye konuştu.