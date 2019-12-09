Yeni Zelanda'da yanardağ faaliyete geçti! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda, ülke dehşeti yaşadı.

Polis yetkililerinin ilk belirlemelerine göre, yanardağın faaliyete geçmesiyle en az 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaralananlar arasında turistlerin de olduğunu açıkladı.