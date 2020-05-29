Yeni Zelanda'da koronavirüs vaka sayısı 1'e düştü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik yürütülen mücadele ile dikkat çeken Yeni Zelanda, alınan stratejik önlemler sayesinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı tarafından internet üzerinden yapılan açıklamada, ülkede aktif korona virüs vakasının 1’e düştüğü bildirildi. Tedavi gören kişinin 50-59 yaş grubu aralığında ve Auckland kentinde yaşayan bir vatandaş olduğu belirtildi.

İyileşen hastaların, hastalık teşhisi konulduktan sonra en az 10 günlük karantina sürecini geçirmesi ve son 48 saat içerisinde korona virüs semptomu göstermemesi bekleniyor. Söz konusu önlemler Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme sürecinin büyük bir başarısı olarak gösteriliyor.

Önlemler hafifletiliyor

Ülkede korona virüse karşı alınan önlemler bugün bir kademe daha gevşetildi. Geçtiğimiz 13 Mayıs’ta kısıtlamaları azaltıp alarm seviyesini 3. seviyeden 2.seviyeye düşüren Yeni Zelanda hükümeti, bugün itibariyle sosyal toplantılara getirilen 10 kişi sınırlandırılmasını 100 kişiye çıkarttı. Böylelikle sosyal etkinlikler, düğünler, dini törenler ve cenazeler 100 kişi sınırlandırılmasıyla gerçekleştirilebilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ekonomi Bakanı Grant Robertson, normale dönüş sürecini değerlendirdi. Bakan Robertson, Yeni Zelanda’nın korona virüse karşı inanılmaz derecede iyi bir savaş yürüttüğünü belirtirken yaşanan gelişmelerin ülkenin ekonomisini hızla canlandıracağının altını çizdi. Hükümetin korona virüse karşı aldığı mevcut önlemleri azaltma konusunda esnek ancak dikkatli olduğunu belirten Bakan Robertson, 22 Haziran’dan önce alarm seviyesinin 2.seviyeden 1.seviyeye inebileceğinin sinyalini verdi.

Yeni Zelanda’da şu ana kadar bin 504 Covid-19 vakası tespit edilirken, 22 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(AA)