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  3. Yeni Zelanda’daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Tuyan hayatını kaybetti

Yeni Zelanda’daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Tuyan hayatını kaybetti

Yeni Zelanda’daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Tuyan hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki terör saldırısında ağır yaralanan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında ağır yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında bacağından ve sırtından aldığı iki kurşunla ağır yaralanan Tuyan'ın bugün geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Abisinin vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirten kardeşi Yahya Tuyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün ameliyat olmuş, kanamayı durdurmamışlar, kaybettik. Biz de iyiye gidiyor diye seviniyorduk, 50 gün oldu mücadele ediyordu, doktorlar, biz epey uğraştık fakat olmadı." dedi.

İki çocuk babası Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, Tuyan ile 50 kişi de yaralanmıştı.

(AA)

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