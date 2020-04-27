Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Koronvirüs ile savaşı kazandık

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçse de, neredeyse tüm ülkelerde pik seviyeleri görüldü ve virüs plato yapmaya başladı. Vaka sayısı ve ölü sayısındaki düşüşler ülkeleri harekete geçirdi. Çöken ekonomileri yeniden kaldırmak isteyen ülkeler kademeli olarak hayatı normale döndürmeye hazırlanıyor. Bazı ülkeler ise doğrudan gevşeme yolunu seçiyor. Savaşı kazanan ve hayatı normale döndürmeye başlayan ülkelerden biri de Yeni Zelanda oldu. Ülkenin Başbakanı yaptığı açıklamada, "Savaşı kazandık" dedi.

"SAVAŞI KAZANDIK"

Bir ayı aşkın bir süredir sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, corona virüsüne karşı ülkesinin yürüttüğü savaşı kazandıklarını söyledi.

Ardern, tespit edilen yeni bulaşma olmadığını söyleyerek, ülke genelindeki bazı yasak ve kısıtlamaları da gevşetme kararı aldı. Ülke genelindeki alarm seviyesini bir seviye düşüren Yeni Zelanda'da 1469 vaka ve 19 ölüm tespit edildiği açıklandı. Ülke genelindeki hastaların yüzde 80'inin de iyileştiği belirtildi.

"HEDEFLERİMİZİ BAŞARDIK"

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield da, "Hedeflerimizi başardık. Şu an bulaşma oranımız sıfır fakat bu vaka sayısının sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Hastalığın nereden bulaştığını bildiğimiz anlamına geliyor" dedi.

Ülkede son 24 saat içerisinde 1 corona virüsü vakası tespit edilirken bir kişinin de corona virüsü dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.

MAĞAZALAR KAPALI KALACAK

Ülke genelindeki yasakların kaldırılmasıyla birlikte Yeni Zelandalılara haftalar sonra balık tutmaya, sörf yapmaya, avcılık yapmaya ve doğa yürüyüşü yapmaya izin çıktı.

Yeni Zelanda'da 400 bin insan çalışmaya geri dönecek fakat lokanta ve mağazalar bir süre daha kapalı tutulacak.