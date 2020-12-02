Yeni skandal! Beyaz Saray'da rüşvet karşılığı af soruşturması

Soruşturmayla ilgili belgeler federal mahkeme yargıcı Beryl Howell tarafından kamuya açıldı. Açıklanan 18 sayfalık belgenin kamuya açık kısımlarında iddia edilen organizasyonla ilgili çok az detay yer alırken, olaya karışan hiçbir isim açıklanmadı. Belgelerde, Washington’daki federal savcıların bir rüşvet organizasyonunun varlığına dair kanıtlar ele geçirdiği, bir takım kişilerinin ‘başkanlık affı veya ceza ertelemesi karşılığında maddi katkı’ teklif ettikleri ifade edildi. ABD anayasasına göre, başkanların federal suçlardan hüküm giyen kişileri affetme yetkisi bulunuyor.

ADALET BAKANLIĞI USULSÜZLÜK BULAMADI



ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimine ilişkin, “Bugüne kadar seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıkarabilecek düzeyde bir usulsüzlük görmedik.” dedi. Bakan Barr, ilgili federal birimlerin ve FBI’ın kendilerine ulaşan tüm iddiaları incelediklerini, ancak şu ana dek önemli bir delil bulamadıklarını kaydetti. Pek çok yayın organı, Barr’ın açıklamasının Trump’ın iddialarını geçersiz kılacak derecede önemli bir çıkış olduğunu yazdı.