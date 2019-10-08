Yeni Pazar'a Türk başkonsolosluğu

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar’a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkan’a ve heyetine şahsım, milletim ve Yeni Pazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Erdoğan, toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

9 ANLAŞMA İMZALANDI

“Bugün burada 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan’a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. Bizim Sırbistan’da aramızdaki ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, savunma gibi alanlarda geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız.”

6 FABRİKA AÇILACAK

“İşbirliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. İşadamlarımızın Sırbistan’ın çok farklı bölgelerinde iş imkânları oluşturan yatırımları mevcut. 6 fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz, 1 fabrikamızın da tem elini atacağız. Ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede 2 uzun vadede 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır.”

BALKANLAR’DA BARIŞ İÇİN TARİHİ ADIM

Başkan Erdoğan, “Her şeyden önce adeta Balkanlar’ın köşe taşları, temel taşları ve Balkanlar’ın bu temel taşlarını birbirleriyle dayanışma içinde olması, barışın teminatı olması inanıyorum ki tüm Balkanlar’da yaşayanları olumlu istikamette etkileyecektir. İnsanlık için kavga değil insanlık için barış lazım” ifadelerini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de “Sayın Erdoğan ile ekonomik ilişkilerimizde çok faydalı görüşmelerimiz oldu. Türk - Sırp ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor” açıklamasını yaptı.

SIFIR ATIK ZİYARETİ

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçiren ilk yurtdışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Erdoğan’a Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan’ın da eşlik etti.