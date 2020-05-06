Yeni Kovid-19 belirtisi tıp dünyasını şaşırttı: Mutlu oksijen yetmezliği

ABD’de uzmanlar koronavirüs hastalarının bazılarında kandaki oksijen doygunluk seviyesi kötü olmasına rağmen hastaların sağlıklı göründüğünü açıkladı. New Yorklu doktor Reuben Strayer, Sciencemag’a açıklamasında, “Monitörde gördüğümüz ile hastanın nasıl göründüğü arasında büyük bir uyumsuzluk görüyoruz” dedi. Doktor, Kovid-19 hastalarının bu özelliğine şaşırdığını itiraf etti. Sao Paulolu göğüs hastalıkları uzmanı Elnara Marcia Negri de Kovid-19 hastalarında bu seviyenin yüzde 80, 79 ve hatta 50’lere düşmesine rağmen onların sağlıklı görünebildiğini söyledi.