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  • Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketine saldırı
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:46 | Son Güncelleme:

Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketine saldırı

Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketine saldırı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde kentinde bulunan bir dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdi.

Husiler, Aramco'nun Cidde kentindeki bir dağıtım istasyonuna saldırı düzenlediklerini duyurdu. Twitter hesabından yapılan açıklamada ise saldırı ve kuşatmalara karşı böyle bir hamlenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre, Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kullanıma soktukları Kudüs 2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını belirtti.

Hedef alınan bölgeye ambulans ve itfaiye araçlarının sevk edildiğini aktaran Seri, yapılan saldırı ve kuşatmalara karşı böyle bir hamlenin gerçekleştirildiğini kaydetti.

ÖNCESİNDE UYARDILAR

Daha önce Suudi Arabistan'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenleyeceklerini duyurduklarını hatırlatan Seri, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren yabancı şirketlere de bu saldırıların devam edeceği, önemli kurumlardan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Suudi Arabistan tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

HUSİLER SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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