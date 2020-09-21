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  • Yemen'deki Husilerden Arap koalisyonuna savaşı durdurmak için müzakere çağrısı
21 Eylül 2020 Pazartesi 10:28 | Son Güncelleme:

Yemen'deki Husilerden Arap koalisyonuna savaşı durdurmak için müzakere çağrısı

Yemen'deki Husilerden Arap koalisyonuna savaşı durdurmak için müzakere çağrısı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşşat, Arap koalisyonuna savaşı durdurmak için müzakere çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşşat, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçlerinden ülkedeki askeri varlıklarına son vermelerini istedi.

AA'da yer alan haberde, Yemen'deki "Arap koalisyon güçlerinin düşmanlık yoluna girmiş" diğer tarfaları da aklı selime çağıran Maşşat ,"(Cemaat) ulusal uzlaşı kongresi yoluyla diğer grupların durumlarını da çözüme kavuşturacaktır." dedi.

"GENE AF SONSUZA DEK AÇIK KALMAYACAK"

Maşşat, genel affın sonsuza dek açık kalmayacağı uyarısı yaptı.

<p>Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip. Tribün koltukları,

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