Yemen'deki hava saldırısında 'sivil can kaybı ihtimali' soruşturuluyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında "sivil can kayıplarının yaşanmış olması ihtimalinin" soruşturulduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF), dünkü hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurmasının ardından koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, koalisyon güçlerinin Husilere yönelik saldırılarında sivil can kayıpları yaşanmış olması ihtimalinin soruşturulduğu kaydedildi.

Maliki, söz konusu hava saldırılarını gerçekleştirenlerin, sivil kayıpların olmuş olabileceği ihtimaliyle ilgili izahatta bulunduğunu ve olayla ilgili tüm belgelerin, değerlendirilmek ve sonucu açıklanmak üzere ortak ekibe iletildiğini ifade etti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), koalisyon güçlerinin dün Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yusuf el-Hadiri ise konutların hedef alındığı söz konusu saldırılarda 4 sivilin öldüğünü, 52 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

(AA)