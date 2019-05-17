Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0698
  • 6,7913
  • 251.308
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yemen'deki hava saldırısında 'sivil can kaybı ihtimali' soruşturuluyor

Yemen'deki hava saldırısında 'sivil can kaybı ihtimali' soruşturuluyor

Yemen'deki hava saldırısında 'sivil can kaybı ihtimali' soruşturuluyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında "sivil can kayıplarının yaşanmış olması ihtimalinin" soruşturulduğunu belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında "sivil can kayıplarının yaşanmış olması ihtimalinin" soruşturulduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF), dünkü hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurmasının ardından koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, koalisyon güçlerinin Husilere yönelik saldırılarında sivil can kayıpları yaşanmış olması ihtimalinin soruşturulduğu kaydedildi.

Maliki, söz konusu hava saldırılarını gerçekleştirenlerin, sivil kayıpların olmuş olabileceği ihtimaliyle ilgili izahatta bulunduğunu ve olayla ilgili tüm belgelerin, değerlendirilmek ve sonucu açıklanmak üzere ortak ekibe iletildiğini ifade etti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), koalisyon güçlerinin dün Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yusuf el-Hadiri ise konutların hedef alındığı söz konusu saldırılarda 4 sivilin öldüğünü, 52 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu için zaman 25 bin TL'ye akacak
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Ünlü oyuncu erkek halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı
Serenay Sarıkaya günler sonra görüntülendi!
Kalk Gidelim setinde kavga: Bıçakla saldırdı!
Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olaca

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor