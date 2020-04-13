Yemen'de ordu ile BAE destekli güçler arasında çatışma

Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lahic kenti, ordu içinde yer alan Amalika Güçleri ile GGK'yi destekleyen Hizam Emni güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalara sahne oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bi'r Nasır bölgesindeki çatışmalarda Hizam Emni güçlerinden 2 kişinin öldüğü, iki taraftan da yaralılar olduğu aktarıldı.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Yemen ordusuna bağlı birliklerin Hizam Emni güçlerinden bazı kişileri gözaltına aldığı ve araçlara el koyduğu ifade edildi.

ADEN'DEKİ BASKININ ARDINDAN BÖLGEDE ORDU İLE BAE DESTEKLİ GÜÇLER ARASINDA GERGİNLİK



Lahic'de ordu ile GGK'ye bağlı güçler arasında yaşanan bu gerginliğin, Hizam Emni güçlerinin dün Yemen Teknik Eğitim Bakan Yardımcısı Abdurabbu el-Mihveli'nin geçici başkent Aden'deki evine baskın düzenlemesinin ardından meydana gelmesi dikkati çekti.

BAE destekli GGK güçleri, dün Mihveli'nin Aden'deki konutuna baskın düzenleyerek evi yağmalamıştı. Baskın sırasında Mihveli'nin evde olmadığı belirtilmişti.

Uzun süredir çatışmalara sahne olan Yemen'de BAE, güneydeki ayrılıkçı silahlı gruplara destek veriyor.

BAE'nin eğittiği ve silah sağladığı bu gruplar, son yıllarda birçok defa Yemen'in güneyinde hükümete karşı saldırı ve darbe girişimlerinde bulundu.