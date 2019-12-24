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Yemen'de domuz gribinden 8 kişi öldü

Yemen'de domuz gribinden 8 kişi öldü

Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Yemen Halk Sağlığı yetkilileri, Yemen’de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü sebebiyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği açıkladı. Ülkede H1N1 virüsünü taşıyan kişi sayısı ise bin 600 olarak açıklandı. Vaka sayılarındaki artışın düşük sıcaklıklara bağlı olabileceği belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletlerin yayınladığı rapora göre Yemen, iç savaş nedeniyle hastalıkların yayılması ve salgınların yaşanması sonucu sağlık hizmetleri açısından dünyanın en kötü ülkelerinden birisi olarak gösteriliyor.

(İHA)


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