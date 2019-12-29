Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü

Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü

Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü

Yemen’de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler’in düzenlediği roket saldırısında 10 asker hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı.

Yemen’in güneyinde yer alan Dali kentinde Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birliklerinin mezuniyet töreni sırasında izleyicilerin bulunduğu platforma roket atıldı. Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 10 asker hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle tören alanında büyük maddi hasar meydana geldi.

İHA


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'
<p>Çoğunluğunu Ortodoks Hristiyanların oluşturduğu Karadağ’da halk, Sırp kiliselerinin de ´devlet ma

Karadağ’da Ortodoks Sırplar Sokağa Döküldü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!