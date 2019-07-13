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Yemen'de 20 Husi öldürüldü

Yemen'de 20 Husi öldürüldü

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 20 militan öldürüldü.

Yemen hükümetine bağlı "26sepnews" haber sitesine göre, Husilerin, Marib'in Sirvah ilçesinde hükümet güçlerine ait mevzilere sızmaya çalışması üzerine çıkan çatışmalarda 20 militan öldürüldü, bazıları da yaralandı. 

Çatışmada hükümet güçlerinden can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Sitenin haberinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların da aynı bölgede Husilerin bulunduğu noktayı vurduğu belirtildi. Husilere ait askeri araçların kullanılamaz hale getirildiği saldırıda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerden haberle ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)

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