Yemen İçişleri Bakanlığından 'Aden'i koruyun' çağrısı

Yemen İçişleri Bakanlığınca, ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyinin hükümeti Aden'den kovma çağrılarına kulak verilmemesini isteyerek, bunun "sorumsuzca yapılmış bir fitne çağrısı" olduğu vurgulandı.

Ayrılıkçı Güney Hareketinin "hükümetin Aden'den kovulması" yönündeki çağrılarına karşı uyarı yapılan açıklamada, bunun "sorumsuzca yapılmış bir fitne çağrısı" olduğu belirtildi.

Yemen İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, devlet kurumlarına zarar vermek ya da kaos ortamına çağrıda bulunmak gibi davranışlara karşı güvenlik güçlerinin eli kolu bağlı kalmayacağı ifade edildi.

"Sivil ve askeri devlet kurumları saçma sapan sorumsuzca açıklamalarla yürümez." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkenin güvenlik güçlerinin nispi sükunet ve istikrar sağlanmış bölgelerde kazanımları korumaya gücünün olduğuna, buna karşılık kaos çağrılarına izin verilmeyeceğine dikkat çekildi.

Güney Hareketinin çağrısı

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi dün, halka ayaklanarak hükümeti devirme ve devletin gelir kurumlarına el koyma çağrısı yapmıştı.

Konseyin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Bugün bir dönüm noktasındayız. Ya özgür bir geleceğe doğru yol alır ve topraklarımızda onurlu bir şekilde yaşarız ya da emanete bir gün bile sahip çıkamayanlara halkımız için boyun eğeriz. Güney direniş güçlerini uyanık ve hazırlıklı olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

"Bütün dünyaya güneydeki illerin berbat bir siyaset nedeniyle tamamen felaket bölgesi olduğunu ilan ediyoruz." değerlendirmesinde de bulunulan açıklamada, sorunları çözmek için yapılacak bir halk ayaklanmasına destek verileceği aktarılmıştı.

Hedeflerinin "hükümeti devirmek ve halkın illerde yönetime el koyarak kendi askeri, sivil ve güvenlik kurumlarını oluşturmak" olduğu belirtilen açıklamada, halka bütün gelir kurumlarına el koyma çağrısı da yer almıştı.

Ülkede yaşanan savaş durumu ve krizler gerekçe gösterilerek Mayıs 2017'de ayrılıkçı Güney Hareketi, Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşumun kurulduğunu duyurmuştu. Konsey, 1990 öncesinde Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yeniden kurulması gerektiği yönünde çalışmalar yapıyor.

İç savaşın sürdüğü Yemen büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Son olarak pazar günü ulusal para birimi riyal dolar karşısında değeri serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. Piyasada dolar, 760 Yemen riyalini görmüştü.

Yemen'de meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2 Eylül'den beri pahalılık nedeniyle çıkan protestolar sivil itaatsizliğe dönüşmüştü. Çok sayıda iş yeri ve döviz bürosu kapılarını kapatırken Hadramevt'in merkezi Mukella kentinde güvenlik güçleri ile halkın karşı karşıya gelmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

(AA)