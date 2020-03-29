Yellowstone parkı nedir, nerededir? Yellowstone yanardağı patlayacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri’nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan Yellowstone milli parkı 1 Mart 1872’de Devlet Başkanı Ulysses S. Grant'ın imzasıyla kuruldu. Dünyanın ilk ve en eski ulusal parkı olma özelliğini taşıyan bu parkta sıcak su kaynakları bakımından da oldukça zengindir. Bu parka 16 km uzaklıkta bulunan Yellowstone yaradağı 600 bin yıldır uyku halinde. Yellowstone ulusal parkı nerede? Yellowstone patlayacak mı? İşte detaylar...



YELLOWSTONE PARKI NEDİR, NEREDEDİR?

Yellowstone Ulusal Parkı (Yellowstone National Park), ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan millî parkı. 1 Mart 1872'de Devlet Başkanı Ulysses S. Grant'ın imzasıyla ABD'nin ve dünyanın ilk ulusal parkı olmuştur.

Dünyanın ilk ve en eski ulusal parkı olma özelliğini taşımaktadır. Yellowstone Ulusal Parkı'nın büyüklüğü yaklaşık olarak 8987 km2'dir. Amerika'nın Idaho, Wyoming ve Montana eyaletlerinin kesiştiği yerde bulunur. Büyük bir kısmı (%96) Wyoming'de olmakla birlikte %3'ü Montana ve %1 i ldaho eyaletine kadar uzanmaktadır. Özellikle içinde bulunan çok büyük gayzerleri ile tanınır. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı burada bulunur ve sayıları 10000'i aşmaktadır. Yellowstone da 300 den fazla gayzer, 290 dan fazla da irili ufaklı şelale bulunmaktadır.

BİTKİLER VE HAYVANLAR

Yellowstone Ulusal Parkı Memeliler, kuşlar, balıklar ve sürüngenlerin yüzlerce türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yellowstone'da özellikle Kuzey Amerika boz ayısı, Amerikan kara ayısı, bizon, Kanada geyiği, antilop, çakal ve vaşaklar yoğun olarak bulunmaktadır. 1960'ların sonuna doğru Yellowstone da özellikle ayı populasyonu oldukça artmıştır. Ayılar insanlardan korkmadıkları için, park ve piknik alanlarındaki çöpleri karıştırarak yiyecek temin etmeye çalışmaktadırlar. Sonunda bunu önlemek için parktaki tüm çöp kutuları tamamen kapalı ve onların erişemeyecegi şekilde yeniden dizayn edilmiştir.

Parktaki termal aktivite de hayvanların yiyecek teminine büyük ölçüde yardımcı olmaktadir. Gayzerlerin yaydığı ısı sayesinde otlar daha iyi gelişmekte ve bu ısı otların kışın karlarla örtülmesini dahi önlemektedir. Bu sayede kış aylarında genellikle güneye göç eden su kuşları ise parkta kışın da yaşamlarını sürdürebilmektedirler.

Bunun yanı sıra Yellowstone da yaklaşık 1100 çeşit yerli bitki,200 den fazla egzotik bitki bulunmaktadır.

YELLOWSTONE PATLAYACAK MI?

Dünyanın en büyük süper yanardağı olarak bilinen Yellowstone, neyse ki 600 bin yıldır uyku halinde. Fakat 600 bin yıllık gecenin sabahı son derece korkutucu olabilir.

Uzmanlara göre Yellowstone Yanardağı'nın patlaması durumunda, ABD'nin yaklaşık üçte ikisi yaşanamaz hale gelebilir. Olası süper patlama durumundaysa tüm gezegen kül bulutları ile çevrelenebilir ve bu durumda Güneş'ten gelen ışıklar yeryüzüne ulaşamaz. Güneş ışığının yokluğu da yaşamın son bulması demek.

Bu korkunç senaryonun gerçeğe dönüşmesi an meselesi. Yellowstone Ulusal Parkı'na yalnızca 16 km uzaklıkta yer alan Grand Teton Ulusal Parkı'nda, 30 metrelik dev bir çatlak oluştuğu raporlandı.

30 metrelik çatlakla beraber parkın bazı bölgeleri kapatıldı. Park yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çatlağın oluştuğu Hidden Falls ve Inspiration Point noktalarının 10 Temmuz itibariyle süresiz ziyarete kapatıldığı, jeologların bölgede çalışma yaptığı belirtildi.

Çatlağın nasıl oluştuğuna dair henüz bir bilgi olmasa da uzmanlar, parkta meydana gelen normal sismik hareketlerin sonucu olduğunu düşünüyor.

Grand Teton Ulusal Parkı, Yellowstone Ulusal Parkı'ndan 16 km uzaklıkta yer alsa da, Yellowstone Süper Yanardağı'nın üzerinde oturuyor.

Çatlak, Grand Teton Ulusal Parkı'nda meydana gelen sismik hareket sonucu oluşmuşsa, bu durum yanardağın patlama sürecinin başlangıcı olabilir.

Yellowstone Süper Yanardağı'nın patlaması durumunda ilk etapta 87 bin kişinin yaşamını yitirmesi öngörülüyor. İkinci etapta ise ABD'nin üçte ikilik kısmı yaşanamaz hale gelecek.

Atmosfere püskürülen kül bulutu, Güneş ışıklarının Dünya'ya ulaşmasını engelleyerek nükleer kış koşulları ortaya çıkaracak. Güneş'ten gelen ışıkları emme özelliğine sahip sülfürdioksit, iklimler üzerinde çok ciddi etkiler yaratacak.