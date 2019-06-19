Yavuz'dan tedirgin oldular! Çipras gözdağı vermeye kalktı!

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz’de yaşananlar üzerinden Türkiye’ye gözdağı vermeye çalıştı. Türkiye’nin Fatih’ten sonra ikinci sondaj gemisi Yavuz’u da bölgeye gönderecek olmasının tedirgin ettiği Çipras, “Son dört yılda çok güçlü ittifaklar kurduk. Türkiye’yle aramızda bir ‘hadise yaşanması’ ihtimali her zaman vardır, ama Yunanistan’ın caydırıcı bir planı var. Geri adım atmayacağız.” diye konuştu.

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMNA) aktardığına göre, ülkesinde TV programına katılarak röportaj veren Çipras, konuşmasının büyük kısmını Türkiye’ye ayırdı.

“SON DÖRT YILDA GÜÇLÜ İTTİFAKLAR KURDUK”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerinin “güç değil, zayıflık göstergesi” olduğunu savunan Çipras, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dört yıl içerisinde çok güçlü stratejik ortaklıklar yaptığını söyledi.

Yunanistan ve GKRY’nin İsrail ve Mısır gibi ülkelerin yanı sıra ABD’ye göz kırparak Akdeniz’de yürüttüğü iş birliklerine atıfta bulunan Çipras, şunları kaydetti:

“Kurduğumuz güçlü ittifaklar, Türkiye’yi stratejik bir çıkmaza soktu. Türkiye’nin herhangi bir güçlü ittifakı bulunmuyor. Kıbrıs’ın ekonomik münhasır bölgesi, aynı zamanda Avrupa’nın da ekonomik münhasır bölgesidir. Yunanistan’ın sınırları da aynı şekilde Avrupa’nın sınırlarıdır.”

“TÜRKİYE’YLE BİR ‘HADİSE YAŞANMASI’ HER ZAMAN İHTİMAL DAHİLİNDE”

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarını hem masada hem de sahada savunarak Yunanistan ile GKRY yönetimlerinin tehditlerine pabuç bırakmaması, AMNA muhabirini “Türkiye’yle olası bir ‘hadise yaşanması’ durumunu” sormak durumunda bıraktı.

Bu olasılığı değerlendiren Çipras, “Bu her zaman ihtimaller dahilindedir, fakat Yunanistan hükûmeti her zaman harekete geçmeye hazırdır.” diye konuştu.

“YUNANİSTAN’IN CAYDIRICI BİR PLANI VAR”

Türkiye’nin Kızılhisar (Kastellorizo) Adası ile Kıbrıs Adası arasında kalan kısımda yeni bir sondaj faaliyeti yürüteceğini düşünmediğini aktaran Aleksis Çipras, “Yunanistan’ın, her ne olursa olsun, caydırıcı bir planı var. Yunanistan geri adım atmayacaktır.” sözlerini kullandı.

Türkiye, Fatih’ten sonra ikinci sondaj gemisi Yavuz’u da bölgeye göndereceğini açıklamış, Çipras ise bunun önüne geçebilmek için ABD ve Avrupa Birliğinin kapısını çalarak Türkiye’ye baskı uygulanması için propaganda faaliyeti yürütmüştü.

“GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞÜRÜM”

Yunanistan’ın her şart altında GKRY’nin arkasında durduğunun altını çizen Çipras, “Türkiye’yle iletişim kanallarımız açık. Gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşebilirim.” dedi.

“DIŞ POLİTİKA MESELELERİNİ GÜNLÜK SİYASETE TAŞIMAYIN”

Yunanistan vatandaşlarının kendilerini güvende hissetmemeleri için hiçbir sebep olmadığını söyleyen Çipras, ülkesindeki muhalefet partilerini eleştirerek, “Vatandaşlarımız, özellikle ana muhalefet partisinin, ülkemizin dış politika gündemini günlük siyasi söylemlerine taşımaktan vazgeçmesinden sonra daha da güvende olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM SÜRECİNİN BİR PARÇASI OLMAMALIDIR”

Neredeyse bütün konuşmasını Türkiye özelinde dış politika üzerinden yürüten Aleksis Çipras, ülkesindeki muhalefete mesaj vererek, “Dış politika meseleleri, seçim kampanyası sürecinin bir parçası olmamalıdır.” şeklinde konuştu.

“2010-14 ARASINDAKİ POLİTİKALARA GERİ DÖNME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Yunanistan’daki Yeni Demokrasi Partisi’nin lideri Kyriakos Mitsotakis tarafından vadedilen vergi kesintisinin 1,5 milyar avroluk bir maliyeti olacağını söyleyen Çipras, “Yeni Demokrasi Partisi seçimlerden galip çıkarsa, 2010 ile 2014 arasında yürütülen politikalara geri dönülmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız.” dedi.