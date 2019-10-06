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Atina'dan Pompeo'ya Yavuz şikayeti 

Atina'dan Pompeo'ya Yavuz şikayeti 

Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de Rumların işgal ettiği parsele ulaşmasıyla paniğe kapılan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan ‘acil’ yardım istedi. 

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerinde Türkiye’nin kararlı duruşunu birkez daha göstererek Rumların işgal ettiği bölgeye Yavuz sondaj gemisini göndermesi Yunanistan’ı da panikletti. Başkent Atina’da ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo’yu ağırlayan Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal ettiğini öne sürerek Washington’dan çözüm için ağırlığını koymasını istedi. Kıbrıs adasının güneybatısında yer alan 7 numaralı parselde doğalgaz arama çalışmaları için yabancı şirkletlere ruhsat veren Kıbrıs Rum Yönetimi, Ankara tarafından defalarca uyarılmıştı. Bakan Pompeo ise Doğu Akdeniz konusunda bir değerlendirmede bulunmadı. ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarıp S-400 satın aldığı için yaptırım tehdidini öne sürerken, S-300’lere sahip olan ‘NATO üyesi’ Yunanistan’a ise yardım üstüne yardımda bulunuyor. Öte yandan  Yunanistan, iltica yasasını bu ay içinde sertleştireceğini açıkladı.

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