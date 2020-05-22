Yasakları çiğneyen başkandan ölü taklidi

Polisi fark eden Torres, maskesini taktıktan sonra bir tabutun içine girip ölü numarası yaptı. Ancak Başkan Torres yakayı ele vermekten kurtulamadı. Torres’e uygulanacak ceza yerel medyada merak konusu oldu. Peru’da 104 bin 20 vaka ve 3 bin 24 can kaybı bulunuyor.

