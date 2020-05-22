22 Mayıs 2020 Cuma 06:58 | Son Güncelleme:
Polisi fark eden Torres, maskesini taktıktan sonra bir tabutun içine girip ölü numarası yaptı. Ancak Başkan Torres yakayı ele vermekten kurtulamadı. Torres’e uygulanacak ceza yerel medyada merak konusu oldu. Peru’da 104 bin 20 vaka ve 3 bin 24 can kaybı bulunuyor.
Yasakları çiğneyen başkandan ölü taklidi
Peru'da Castrovirreyna eyaletinin Tantara Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, karantina kurallarını ihlal ederek arkadaşlarıyla alkol almaya gitti.
Polisi fark eden Torres, maskesini taktıktan sonra bir tabutun içine girip ölü numarası yaptı. Ancak Başkan Torres yakayı ele vermekten kurtulamadı. Torres’e uygulanacak ceza yerel medyada merak konusu oldu. Peru’da 104 bin 20 vaka ve 3 bin 24 can kaybı bulunuyor.