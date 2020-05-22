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  3. Yasakları çiğneyen başkandan ölü taklidi
22 Mayıs 2020 Cuma 06:58 | Son Güncelleme:

Yasakları çiğneyen başkandan ölü taklidi

Yasakları çiğneyen başkandan ölü taklidi

Peru'da Castrovirreyna eyaletinin Tantara Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, karantina kurallarını ihlal ederek arkadaşlarıyla alkol almaya gitti.

Polisi fark eden Torres, maskesini taktıktan sonra bir tabutun içine girip ölü numarası yaptı. Ancak Başkan Torres yakayı ele vermekten kurtulamadı. Torres’e uygulanacak ceza yerel medyada merak konusu oldu. Peru’da 104 bin 20 vaka ve 3 bin 24 can kaybı bulunuyor.


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