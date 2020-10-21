Yarım milyon bebeği kirli hava öldürdü

Araştırmaya göre hava kirliliği en çok yaşlılar ve yeni doğanlar arasında ölüme yol açıyor. Geçen yıl yarım milyon bebek, hava kirliliğinden dolayı doğduktan sonra bir ay içinde hayatını kaybetti. Bu ölümlerin üçte ikisi, ateş ve ısınma için kömür gibi maddelerin kullanıldığı iç mekanlardaki hava kirliliği ile ilişkilendirildi.