Yarasa kanatlı yeni bir dinozor türü keşfedildi

National Geographic internet istesinde yer alan habere göre, "Nature" dergisinde yayımlanan çalışmada, "Ambopteryx longibrachium" adı verilen yeni dinozor türüne ait fosil kalıntılarının, 2017'de Liaoning eyaletinde bulunduğu bildirildi.

Keşfedilen yeni türün, 163 milyon yıl önce Çin ormanlarında yaşamış küçük bir dinozora ait olduğu kaydedilen çalışmada, 32 santimetre uzunluğunda ve 306 gram ağırlığındaki bu türün kanatlarında yarasa benzeri zar yapıları bulunduğu ifade edildi.

Ambopteryx'in scansoriopterygid adı verilen dinozor ailesinin bir alt türü olduğu belirtildi.

Çinli bilim adamları daha önce 2015 yılında "Yiqi" adını verdikleri, scansoriopterygid ailesinden benzer özelliklere sahip, yarasa benzeri kanatları olan bir dinozorun keşfini duyurmuştu.

Ancak bilim adamları yeni keşfedilen Ambopteryx'in, dış görünüşü ve fenotipik özellikleri bakımından scansoriopterygid ailesinin daha belirgin bir üyesi olduğunu belirtti.

Yeni keşfedilen fosilde, kanat zarını gergin tutan iğnemsi eklemlerin yanında, bir kanadında, kanat zarının izleri olduğu sanılan kahverengimsi film benzeri bir doku bulunduğu ifade edildi.

Çalışmada, Ambopteryx'e ait olan kalıntılarda, tüyler ile tüyleri omurgaya bağlayan kuyruk sokumunun fosilleştiğine dikkat çekildi.

Çalışmaya önderlik eden paleontolog Min Wang, Ambopteryx fosilinde bulunan yumuşak dokunun, yarasa benzeri uçuş için daha fazla kanıt sağladığını fakat türün uçma yeteneğine sahip olduğunu sanmadıklarını belirtti.

(AA)