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Yaptırıma karşı İncirlik kozu

Yaptırıma karşı İncirlik kozu

S-400'lerin Türkiye’ye teslimatının ardından ABD medyası yaptırıma karşı Başkan Erdoğan’ın elinde İncirlik kozu olduğuna dikkat çekti. Pompeo ise yaptırımın yolunu açacak açıklamalarda bulundu.

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatının başlamasının ardından Washington’ın atacağı olası adımlar merak edilirken, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan “Erdoğan, NATO yerine Putin’i tercih etti” başlıklı makalede Başkan Erdoğan’ın S-400 satın almasının aynı zamanda NATO ittifakını test etmesi anlamına geldiğine işaret edildi. Yazıda “Türkiye, ABD’nin potansiyel yaptırım uyarılarına rağmen Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başladı. ABD ve NATO’nun Türkiye’nin ittifaktaki yerini yeniden düşünmelerinden başka bir seçeneği yok” cümlesi dikkat çekti. Bununla birlikte ABD’nin uygulayacağı olası yaptırımlardan da söz edilerek Türkiye’nin elinde ‘İncirlik Üssü’ kozu bulunduğu belirtildi: 

NATO TEHDİDİ

“G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı’nın yatıştırıcı yaklaşımını Türkler Trump’ın yaptırımı es geçeceği şeklinde yorumlamış olabilir. Eğer Trump bir şey yapmazsa Kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müttefiklerine ihanet etmenin bedelini göstermeli. Bu satın alma Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması anlamına gelmelidir. ABD’li yetkililer, Türkiye’nin S-400’ünü kullanmaya yardım edecek Rus teknikerlerin NATO’nun savunma sistemlerini inceleme fırsatı bulabilecek bir pozisyonda olduğunu söylüyor. S-400’ler öyle ya da böyle NATO uçaklarını düşürmek için tasarlandı.” 

ABD Dışişleri Bakanı  Pompeo: Ruslarla anlaşana yaptırım zorunlu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili Washington Post’ta verdiği mülakatta, CAATSA’yı (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kastederek, kanunların, Ruslarla önemli silah anlaşmaları imzalayan ülkelere yaptırım uygulanmasını zorunlu kıldığını hatırlattı. Pompeo, “Yasalar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak” dedi. Trump, Türkiye'ye Patriot satılmamasıyla ilgili "Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı” demişti.  

9. uçaktan füze rampası indirildi

Rus yapımı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ne ait malzemelerin sevkıyatı kapsamında sekizinci ve dokuzuncu uçaklar da dün Mürted Hava Meydanı’na indi. Uçaktan indirilen parçaların arasında füze rampası dikkat çekti. Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse denizyoluyla teslim edilecek. S-400’ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. 

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