Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8638
  • 6,5453
  • 278.902
  • 111691
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yanlışlıkla 37 milyonun sahibi oldu

Yanlışlıkla 37 milyonun sahibi oldu

Yanlışlıkla 37 milyonun sahibi oldu

ABD'de 35 yaşındaki bir kadın, bankanın yaptığı hatadan dolayı bir gün boyunca 37 milyonun sahibi oldu. Gün içinde parayla ne yapacağını hayal eden kadın, “Paranın bize ait olmadığını biliyordum. Bize ait olmayan parayı harcayamazdım. Sadece gerçekten bizim olsaydı ne yapardım diye hayal kurdum” dedi.

Dallas kentinde yaşayan Ruth Balloon adındaki kadın, banka hesabını kontrol ettiğinde 37 milyon doların fazladan hesabına yatırıldığını fark etti.

2 çocuk annesi olan Balloon, bu paranın birinin hediyesi olmasını çok istediğini ancak bunun gerçek olmayacak kadar iyi bir durum olduğunun farkındaydı. 

Daily Mail’e konuşan Balloon, "Salı akşamı bakiyeme ve yaptığım işlemlere bakmak için banka hesabımı kontrol ediyordum. Uygulamaya girdim ve 37 milyon yeşil doları gördüm" dedi

Bankaya konu hakkında bilgi vermek istediğini ama uygulamanın sohbet bölümünün o saatte kapandığını belirten Balloon, eşine mesaj göndererek, 'banka hesaplarında 37 milyon doların nereden geldiğini sordu.

En sonunda bankayı aramaya karar veren 35 yaşındaki kadın, paranın bir yılbaşı mucizesi ve ya birinin hediyesi olmadığını, banka veznedarının yaptığı bir hatadan ibaret olduğunu anladı.

"Gerçekten birinin o 37 milyon doları bize hediye etmesini umdum. Bir milyonerdim. Ekran görüntüsü de bende duruyor. Gerçekten ilginç bir hikaye" diye konuşan Balloon, aslında bazen o parayla ne yapacağını düşündüğünü de söyledi.

"Başta yüzde 10 oranında vergisini ödeyecektim, sonra da birazını bağışlayacaktım ve en son emlakta yatırıma başlayacaktım” diyerek planlarını anlatan Balloon "Eğer o para gerçekten transfer edilmiş olsaydı da, paranın bize ait olmadığını biliyordum. Bize ait olmayan parayı harcayamazdım. Sadece gerçekten bizim olsaydı ne yapardım diye hayal kurdum" diye ekledi.


Hande Erçel teyze oldu!
Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik
Çağla Şıkel'den eski eşine büyük destek
Naz Elmas hamile mi?
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
<p>Önemli yatırım aracı olan altın, Merkez Bankası’nın yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık faiz

Faiz İndirimi Altına Olan Talebi Artırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hayvanların komik halleri