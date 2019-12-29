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Yangınlar Sidney'i kurutacak

Yangınlar Sidney'i kurutacak

Avustralya’da aylardır devam eden yangın söndürme çalışmalarının, Sidney’deki su kaynakların tehdit ettiği ifade edildi. Şehirdeki barajlarda su seviyeleri yarının altına inmiş durumda. 

Avustralya’da orman yangınları itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen aylardır söndürülemiyor. Yetkililer yaptığı açıklamada, su kaynaklarının, pompa istasyonlarının ve diğer altyapıları kaynaklarının ülkenin en büyük şehri olan Sidney’i çevreleyen yoğun orman yangınlarından korumaya odaklandıklarını ifade etti. Yangın söndürme çalışmalarındaki su kullanımı nedeniyle 5 milyon nüfuslu Sidney’in yaklaşık yüzde 80’ine su sağlayan Warragamba Barajında, su seviyesinde azalma yaşandığı açıklandı. 

4 MİLYON HEKTAR 

Yangınlar nedeniyle uzun süredir yaşanan kuraklık ülkenin doğu kıyısında ciddi tahribata yol açarken, barajdaki doluluk oranının yüzde 44’e gerilediği bildirildi. Sidney’in 65 kilometre batısında yer alan Warragamba Barajı, şehrin neredeyse tamamına yakınına su sağlıyor. Orman yangınlarının, ülke genelinde 4 milyon hektar alanı (9.9 milyon dönüm) küle çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Yeni Güney Galler Eyaletinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta yeniden 40 dereceye ulaşması bekleniyor.


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