Yanardağ patladı, 20 kişi öldü 

Patlamada ağır yaralanarak Avustralya’daki Alfred Hastanesi’nde tedavi gören Paul Browitt’in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 20’ye çıktığı belirtildi. Browitt’in patlama yaşandığı sırada iki kızıyla Whakaari’de olduğu, kızlarından birinin patlamada öldüğü, diğerinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

TEHLİKE SEVİYESİ 4’E YÜKSELDİ

Filipinler’de Taal Yanardağı’nın önceki gün harekete geçmesi nedeniyle bin 346 kişi tahliye edildi. 1 kilometreye kadar ulaşan dumanın başkent Manila’ya kadar ulaştığı belirtildi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, tehlike seviyesinin 4’e yükseldiğini yazdı.

(AA-DHA)