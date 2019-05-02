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  3. Yanan vinçte mahsur kalan işçi 15 metreden aşağı atladı

Yanan vinçte mahsur kalan işçi 15 metreden aşağı atladı

Yanan vinçte mahsur kalan işçi 15 metreden aşağı atladı

Hindistan´da bir kömür deposunda çıkan yangında vinçte mahsur kalan işçi aşağıya atlamak zorunda kaldı. Yaşanan o korku dolu anları ise amatör kamera görüntüledi.

Olay Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bulunan Purba Medinipur bölgesinde Haldia kentinin limanında meydana geldi. Kömür deposundaki çalışma sırasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın vinçe de sıçrayınca işçi 15 metre yukarıda mahsur kaldı. Diğer işçiler, mahsur kalan arkadaşlarına aşağı atlamasını söyleyerek, atlayacağı alana toprak biriktirdiler. Bir süre yukarıda bekleyen işçi ardından aşağı atladı. Hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

(DHA)

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