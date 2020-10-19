  • $7,9177
  • 9,303
  • 483.433
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Yamaca çizilen iki bin yıllık kedi figürü bulundu
19 Ekim 2020 Pazartesi 00:07 | Son Güncelleme:

Yamaca çizilen iki bin yıllık kedi figürü bulundu

Yamaca çizilen iki bin yıllık kedi figürü bulundu

Peru'daki arkeologlar, salgın sırasında tarihi sit alanında bakım yaparken 37 metre uzunluğunda bir kedi figürüne rastladı.

Peru'da bulunan kedi figürünün günümüzden 2 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Paracas toplumunda sık sık kullanılan bir figür olduğunu belirten Kültür Bakanlığı, kedigillere ait figürlerin seramik ve tekstil ikonografisinde sıkça görüldüğünü ifade etti. Nazca’da rastlanan figürlerin çoğu, yer seviyesinde zorlukla görülebildiği için ancak gökyüzünden bakıldığında tespit edilebilen dev figürler olarak biliniyor.

<p>Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, 'Canım, gözüm; Azerbaycan!' mesajıyla Azer

MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

18 Ekim 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.