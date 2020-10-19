19 Ekim 2020 Pazartesi 00:07 | Son Güncelleme:
Yamaca çizilen iki bin yıllık kedi figürü bulundu
Peru'daki arkeologlar, salgın sırasında tarihi sit alanında bakım yaparken 37 metre uzunluğunda bir kedi figürüne rastladı.
Peru'da bulunan kedi figürünün günümüzden 2 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Paracas toplumunda sık sık kullanılan bir figür olduğunu belirten Kültür Bakanlığı, kedigillere ait figürlerin seramik ve tekstil ikonografisinde sıkça görüldüğünü ifade etti. Nazca’da rastlanan figürlerin çoğu, yer seviyesinde zorlukla görülebildiği için ancak gökyüzünden bakıldığında tespit edilebilen dev figürler olarak biliniyor.