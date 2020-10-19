Yamaca çizilen iki bin yıllık kedi figürü bulundu

Peru'da bulunan kedi figürünün günümüzden 2 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Paracas toplumunda sık sık kullanılan bir figür olduğunu belirten Kültür Bakanlığı, kedigillere ait figürlerin seramik ve tekstil ikonografisinde sıkça görüldüğünü ifade etti. Nazca’da rastlanan figürlerin çoğu, yer seviyesinde zorlukla görülebildiği için ancak gökyüzünden bakıldığında tespit edilebilen dev figürler olarak biliniyor.