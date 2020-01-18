Yalnız kalan Atina, Hafter'e bel bağladı

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan Libya Konferansı’na, kalıcı ateşkesin mimarları Türkiye ve Rusya başta olmak üzere 11 ülke davet edilirken kendilerinin liste dışı bırakılmasına bozulan Yunanistan, Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan General Halife Hafter’i ağırladı. Berlin’deki konferansa pazartesi günü Moskova’daki ateşkes masasından anlaşmayı imzalamadan kalkan Hafter de katılıyor. Türkiye’nin Libya’daki meşru Trablus hükümetiyle imzaladığı deniz yetki ve askeri anlaşmaların ardından Doğu Akdeniz’deki oyunu bozulan Atina’nın Hafter üzerinden konferansa etki etmek istediği ve bu anlaşmaları iptal ettirmeye çalışacağı düşünülüyor.

DESTEK SEMBOLÜ

Dün Hafter’in ilk ziyaret ettiği Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın konuğunu kapıda karşılayarak görüşme sırasında üzerinde Yunan askerlerinin fotoğrafının bulunduğu bir kitap hediye etti. Dendias daha sonra Hafter’den ateşkes için yapıcı bir tutum sergilemesini istediklerini söyledi. Hafter daha sonra Başbakan Miçotakis’le de görüştü.

BASKI YALANLANDI

Almanya, Yunanistan’ın çağrılmasının Türkiye tarafından engellendiği iddisını reddetti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Libya sorununda doğrudan etkisi olan uluslararası aktörler çağrıldı. Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Anlaşması konferansın konusu olmadı. Yunanistan’ın çağrılması da görüşülmedi” dedi. Başbakan Merkel ise, telefonla görüştüğü Miçotakis’e “Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakat konferansta gündeme gelmeyecek, ateşkes konuşulacak” dedi.

MİÇOTAKİS AMAÇLARINI AÇIKLADI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara ile Trablus arasında imzalanan anlaşmayı içeren her tür çözümü veto edeceklerini söyledi.

Dendia, Hafter’e Yunan askeri fotoğraflı kitap hediye etti.





LAVROV: HAFTER UYACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devlet başkanı Putin’in de katılacağı konferansın sonuç bildirgesi üzerinde neredeyse mutabakat sağlandığını, Hafter’in uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti.

Hafter’in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya’yı ziyaret etmek istediği ve bu konuda Putin’e bir mektup yolladığı da öğrenildi. Öte yandan UMH, konferansa Katar ve Tunus’un da davet edilmesini istedi.

YUNAN İSTİHBARATINA HACKER SALDIRISI

Yunan istihbarat teşkilatı, Dışişleri, İçişleri, Millet Meclisi ve Ekonomi Bakanlıkları web sayfalarına siber saldırı düzenlendi. Yunanistan, ‘Anka Hackerlar’ isimli bir Türk ekibinden şüphelenildiğini açıkladı.