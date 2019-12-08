Yalçın’ı plastik bombayla vurdular

Paris’teki emeklilik reformu grev ve protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın’a ilk müdahaleyi yapan, olayın görgü tanığı cankurtaran Ronan Pacs, Fransız polisinin plastik el bombası kullandığını söyledi. Pacs, “Mustafa’ya karşı ‘DMP’ adı verilen ve protestolarda göstericileri dağıtmak için atılan plastik el bombası kullanıldı” dedi. Pacs, Yalçın’ın yaralandığı ana tanıklık ettiğini belirterek, “Bir cankurtaran olarak olayları teknik yönüyle ele alabilirim. Bu konuda uzmanlığım var. Mustafa’ya plastik el bombasından iki parça peş peşe isabet etti. Bundan eminim” dedi.

285 BİN KİŞİ SOKAKLARDA

Paris’teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cochin Hastanesi’ne kaldırıldı ve yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, Yalçın’ın hastanede müşahede altında tutulduğunu bildirdi. Fransa’nın son yıllardaki en büyük genel grevi Cumhurbaşkanı Macron’un getirmek istediği emeklilik reformunun sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor. Protestolar dün de 3. gününde devam etti. Grev ve eylemlere katılım en fazla Paris, Lyon ve Marsilya’da olurken 30’a yakın kentte en az 285 bin kişi eylemlere katıldı.

Polisin göstericileri dağıtmak için kullandığı DMP isimli plastik el bombasıyla gazetecileri doğrudan hedef aldığı öne sürüldü.

Plastik el bombasının parçaları önce maskesine isabeteden Yalçın, gelen ikinci bombayla gözünden ağır yaralandı.

AGİT’TEN TEPKİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Yalçın’ın gözünden ağır yaralanmasının “çok endişe verici” olduğunu ifade etti. Desir, gösterilerde Yalçın’ın dışında iki gazetecinin daha yaralandığını belirterek, olaylar hakkında soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı. Yalçın’a ilk müdahale doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

DIŞİŞLERİ: TEDİRGİNİZ

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı. Açıklamada “Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz. Türkiye, Fransa’da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır. Fransız resmi makamlarının, özür açıklaması yapmamış olması da durumun vahametini gözler önüne seriyor” denilirken Fransız hükümetine, Avrupa ve evrensel insan hakları normlarına uyma çağrısı yapıldı.